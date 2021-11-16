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Ребенок погиб под колесами автомобиля в Перми
Происшествия
Ребенок погиб под колесами автомобиля в Перми
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Пермь, 16 ноября. Школьник погиб под колесами автомобиля в столице Прикамья. Смертельное ДТП произошло поздним вечером, 15 ноября.

60-летняя пермячка на Toyota Corolla сбила 11-летнего мальчика. По предварительной информации ГИБДД, он перебегал проезжую часть «слева направо по ходу движения машин» на зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП ребенок погиб. Сейчас проводится проверка.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что смертельное ДТП с участием лося произошло в Прикамье. Травмы получила молодая пассажирка автомобиля.

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