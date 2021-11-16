Ребенок погиб под колесами автомобиля в Перми

Пермь, 16 ноября. Школьник погиб под колесами автомобиля в столице Прикамья. Смертельное ДТП произошло поздним вечером, 15 ноября.

60-летняя пермячка на Toyota Corolla сбила 11-летнего мальчика. По предварительной информации ГИБДД, он перебегал проезжую часть «слева направо по ходу движения машин» на зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП ребенок погиб. Сейчас проводится проверка.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что смертельное ДТП с участием лося произошло в Прикамье. Травмы получила молодая пассажирка автомобиля.