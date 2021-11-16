Известный оператор и режиссер Сергей Лепихин умер в Перми

Пермь, 16 ноября. Кинооператор, режиссер и соучредитель киностудии «Новый курс» Сергей Лепихин скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщает Союз кинематографистов РФ.

В Союзе кинематографистов отмечают, что Лепихин «был учителем и наставником для нескольких поколений пермских кинематографистов. Со слов коллег режиссера, в последние годы он занимался осмыслением истории пермского кино.

Сергей Лепихин и режиссер Павел Печенкин вместе сняли много документальных фильмов, среди которых картина «Про Олю в неволе», которая получила специальный приз жюри на швейцарском кинофестивале в Локарно.

Лепихин неоднократно был победителем международных и всероссийских кинофестивалей документального кино, также становился лауреатом Премии города Перми в сфере культуры и искусства.