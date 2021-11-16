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Прикамский филиал ВСМПО-АВИСМА подписал соглашение с Boeing
Общество
Прикамский филиал ВСМПО-АВИСМА подписал соглашение с Boeing
pixabay.com  /  WikimediaImages

Пермь, 16 ноября. ВСМПО-АВИСМА и Boeing подписали меморандум о расширении партнерства. Согласно документу, корпорация останется крупнейшим поставщиком титана для гражданских самолетов авиакомпании.

Сегодня титановые компоненты ВСМПО-АВИСМА используются при производстве Boeing 737, Boeing 767, Boeing 787, Boeing 777 и Boeing 777X. Стороны договорились увеличить загрузку совместного предприятия Ural Boeing Manufacturing в России.

«Реализация соглашения окажет существенное влияние на увеличение объемов российского несырьевого неэнергетического экспорта», — сказал на встрече министр промышленности РФ Денис Мантуров.

В администрации губернатора Пермского края ФАН пояснили, что именно в Березниках производят губчатый титан, из которого дальше, в Верхней Салде, изготавливают детали для крупнейших авиакосмических корпораций мира.

«Стратегическое партнерство двух компаний позволит Прикамью расширить инвестиции в развитие производства и усилит деятельность корпорации в сфере защиты окружающей среды», — рассказали в администрации со ссылкой на пресс-службу предприятия.

ВСМПО-АВИСМА почти 25 лет является поставщиком материалов для компании Boeing.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в начале ноября Росавиация выдала разрешения на осуществление полетов из Перми в Грецию и Танзанию для Azur Air и Royal Flight.

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пермь мантуров boeing авиация титан корпорация
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