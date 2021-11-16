Иномарка протаранила лося на трассе в Прикамье, появилось фото

Пермь, 16 ноября. Смертельное ДТП с участием лося произошло в Прикамье. Травмы получила молодая пассажирка автомобиля.

Авария случилась на автодороге Кунгур-Соликамск. Уроженка Лысьвы на «Toyota Corolla» наехала на лося. От сильного удара животное выбросило в кювет. В результате ДТП лось погиб.

vk.com / Общественный совет при ОМВД России г. Лысьвы

18-летняя пассажирка получила травму, не опасную для жизни и здоровья, пояснили ФАН в Общественном совете при ОМВД России Лысьвы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ГИБДД Перми удалось задержать нарушителя благодаря выложенном в пабликах видео. При этом водитель всю вину свалил на регистратор.