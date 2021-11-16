Поиски 14-летнего пропавшего подростка остановили в Пермском крае

Пермь, 16 ноября. Поиски 14-летнего мальчика, который пропал в Пермском крае 6 ноября, остановили.

Подросток покинул дом в Краснокаменском округе и пропал. В результате поисково-спасательная операция продолжалась больше недели. Утром во вторник поиски мальчика были окончены.

Волонтеры заявили, что юноша нашелся. По словам спасателей, мальчик жив. В сообщении поблагодарили людей за помощь в поисково-спасательной операции, а также попросили удалить репосты в социальных сетях. Подробности о том, где все это время был мальчик, отсутствуют.

Спасатели также завершили поиски 15 ноября другого 15-летнего подростка, который пропал в этом же округе. Юношу нашли живым. Подробностей о том, где мальчик находился два дня, также нет.

Поисковики недавно в Перми нашли школьников, которые пропали в Верещагино. Несовершеннолетние пропали 7 ноября, а обнаружили их 9 ноября. Пропавшие мальчики приехали в Пермь, где гуляли с другими детьми.