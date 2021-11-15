Пермский атлет обновил рекорд России в подъеме гигантской гантели

Пермь, 15 ноября. Пермяк Борис Харламов обновил рекорд России в подъеме гигантской гантели в категории до 95 кг. Это произошло в рамках всероссийского турнира «Люди сильнее машин-2021».

Сразу четверо атлетов пытались установить рекорды разного уровня. Харламов поднял снаряд весом 100 кг пять раз. Судьи засчитала четыре попытки.

Саратовец Евгений Гавриленко не сумел побить действующий рекорд России в категории до 110 кг. Виктор Андрианов из Феодосии стал рекордсменом в возрастной категории Masters (40+).

Давид Шамей из Белгорода повторил действующий рекорд мира. За 75 секунд он поднял гантелю весом 100 кг 11 раз.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что хоккеист из Перми Матвей Мичков стал самым молодым автором заброшенной шайбы за сборную России. Это произошло в матче Кубка Карьяла против Швеции.