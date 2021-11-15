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Экс-начальник УКГБ Нинель Лесков умер в Перми на 90-м году жизни
Общество
Экс-начальник УКГБ Нинель Лесков умер в Перми на 90-м году жизни
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Пермь, 15 ноября. Ушел из жизни бывший начальник УКГБ Нинель Лесков, сообщается на сайте Пермского краевого отделения КПРФ. Майору было 89 лет. В сообщении представители комитета выразили соболезнование родным, близким, друзьям в связи с кончиной Лескова.

Причины смерти Лескова не названы. Также пока неизвестно, где пройдет прощание с экс-начальником.

Службу в органах госбезопасности Лесков начал в Забайкалье. С 1982 по 1989 год он возглавлял УКГБ по Ферганской области. После этого он вышел на пенсию и жил в Перми.

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