Экс-начальник УКГБ Нинель Лесков умер в Перми на 90-м году жизни

Пермь, 15 ноября. Ушел из жизни бывший начальник УКГБ Нинель Лесков, сообщается на сайте Пермского краевого отделения КПРФ. Майору было 89 лет. В сообщении представители комитета выразили соболезнование родным, близким, друзьям в связи с кончиной Лескова.

Причины смерти Лескова не названы. Также пока неизвестно, где пройдет прощание с экс-начальником.

Службу в органах госбезопасности Лесков начал в Забайкалье. С 1982 по 1989 год он возглавлял УКГБ по Ферганской области. После этого он вышел на пенсию и жил в Перми.