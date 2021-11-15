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Сразу 15 прикамских школьников стали победителями «Большой перемены»
Общество
Сразу 15 прикамских школьников стали победителями «Большой перемены»
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Пермь, 15 ноября. Названы победители Всероссийского конкурса «Большая перемена» для учеников 9 и 11-х классов. Он проходил в Крыму в международном центре «Артек».

Среди 600 триумфаторов со всей России 15 школьников из Пермского края. Главный приз – 1 млн рублей на образование и дополнительные баллы при поступлении в вузы получили шесть прикамцев. По 200 тыс. рублей получили девять учеников 9-10-х классов из Перми, Чусового и Чайковского.

Призы по 1 млн рублей:

  • Владимиров Федор (Пермь, школа № 76);
  • Анастасия Чухланцева (Пермский район, Култаевская школа);
  • Майя Узерина (Чайковский, школа № 1);
  • Александра Торопова (Пермь, лицей № 2);
  • Мария Федосеева (Пермь, школа № 132);
  • Елизавета Ладейщикова (Пермский район, Савинская школа).

Сразу 15 прикамских школьников стали победителями «Большой перемены»
permkrai.ru / Администрация губернатора Пермского края
По 200 тыс. рублей получили:

  • Андрей Сырвачев (Пермь , школа № 76);
  • Тимофей Кирячек (Чусовой, гимназия);
  • Алина Амирова (Пермь, лицей № 10);
  • Мария Целищева (Пермь, гимназия № 8);
  • Вера Башкеева (Пермь, школа № 2);
  • Диана Дурновцева (Чайковский, гимназия с углубленным изучением иностранных языков);
  • Иван Котов (Пермь, школа № 16);
  • Эвелина Шигина (Пермь, школа № 22);
  • Елена Владимирова (Пермь, школа № 122).

Победителей и финалистов конкурса поздравил президент России Владимир Путин, который отметил, что «Большая перемена» развивается благодаря идеям и предложениям ее участников, поэтому в конкурсе появляются новые направления и создаются региональные команды.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что хоккеист из Перми Матвей Мичков стал самым молодым автором заброшенной шайбы за сборную России. Это произошло в матче Кубка Карьяла против Швеции.

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путин пермский край школьники конкурс победители большая перемена
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