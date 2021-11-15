Сразу 15 прикамских школьников стали победителями «Большой перемены»

Пермь, 15 ноября. Названы победители Всероссийского конкурса «Большая перемена» для учеников 9 и 11-х классов. Он проходил в Крыму в международном центре «Артек».

Среди 600 триумфаторов со всей России 15 школьников из Пермского края. Главный приз – 1 млн рублей на образование и дополнительные баллы при поступлении в вузы получили шесть прикамцев. По 200 тыс. рублей получили девять учеников 9-10-х классов из Перми, Чусового и Чайковского.

Призы по 1 млн рублей:

Владимиров Федор (Пермь, школа № 76);

Анастасия Чухланцева (Пермский район, Култаевская школа);

Майя Узерина (Чайковский, школа № 1);

Александра Торопова (Пермь, лицей № 2);

Мария Федосеева (Пермь, школа № 132);

Елизавета Ладейщикова (Пермский район, Савинская школа).

permkrai.ru / Администрация губернатора Пермского края

Андрей Сырвачев (Пермь , школа № 76);

Тимофей Кирячек (Чусовой, гимназия);

Алина Амирова (Пермь, лицей № 10);

Мария Целищева (Пермь, гимназия № 8);

Вера Башкеева (Пермь, школа № 2);

Диана Дурновцева (Чайковский, гимназия с углубленным изучением иностранных языков);

Иван Котов (Пермь, школа № 16);

Эвелина Шигина (Пермь, школа № 22);

Елена Владимирова (Пермь, школа № 122).

По 200 тыс. рублей получили:

Победителей и финалистов конкурса поздравил президент России Владимир Путин, который отметил, что «Большая перемена» развивается благодаря идеям и предложениям ее участников, поэтому в конкурсе появляются новые направления и создаются региональные команды.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что хоккеист из Перми Матвей Мичков стал самым молодым автором заброшенной шайбы за сборную России. Это произошло в матче Кубка Карьяла против Швеции.