Сразу 15 прикамских школьников стали победителями «Большой перемены»

Пермь, 15 ноября. Названы победители Всероссийского конкурса «Большая перемена» для учеников 9 и 11-х классов. Он проходил в Крыму в международном центре «Артек».
Среди 600 триумфаторов со всей России 15 школьников из Пермского края. Главный приз – 1 млн рублей на образование и дополнительные баллы при поступлении в вузы получили шесть прикамцев. По 200 тыс. рублей получили девять учеников 9-10-х классов из Перми, Чусового и Чайковского.
Призы по 1 млн рублей:
- Владимиров Федор (Пермь, школа № 76);
- Анастасия Чухланцева (Пермский район, Култаевская школа);
- Майя Узерина (Чайковский, школа № 1);
- Александра Торопова (Пермь, лицей № 2);
- Мария Федосеева (Пермь, школа № 132);
- Елизавета Ладейщикова (Пермский район, Савинская школа).
- Андрей Сырвачев (Пермь , школа № 76);
- Тимофей Кирячек (Чусовой, гимназия);
- Алина Амирова (Пермь, лицей № 10);
- Мария Целищева (Пермь, гимназия № 8);
- Вера Башкеева (Пермь, школа № 2);
- Диана Дурновцева (Чайковский, гимназия с углубленным изучением иностранных языков);
- Иван Котов (Пермь, школа № 16);
- Эвелина Шигина (Пермь, школа № 22);
- Елена Владимирова (Пермь, школа № 122).
Победителей и финалистов конкурса поздравил президент России Владимир Путин, который отметил, что «Большая перемена» развивается благодаря идеям и предложениям ее участников, поэтому в конкурсе появляются новые направления и создаются региональные команды.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что хоккеист из Перми Матвей Мичков стал самым молодым автором заброшенной шайбы за сборную России. Это произошло в матче Кубка Карьяла против Швеции.