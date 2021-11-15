Пермячка возместит ущерб за намеренный поджог квартиры, где жила со своим ребенком

Пермь, 15 ноября. Жительницу Краснокамска Прикамья признали виновной в умышленном уничтожении имущества. В июле она подожгла квартиру, в которой проживала вместе с ребенком.

В МВД по Пермскому краю ФАН рассказали, что экспертиза установила — причиной возгорания стал именно поджог. Сумма ущерба составила 170 тыс. рублей.

«Женщина облила бензином и подожгла тюль на окне. Своей вины она отрицать не стала. Она призналась, что сделала это для того, чтобы собственник квартиры оформил часть недвижимости на нее и ее ребенка», — пояснили в полиции.

Суд обязал возместить причиненный материальный ущерб и назначил женщине 1 год и 9 месяцев исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимой 35-летней пермячки. Ее обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.