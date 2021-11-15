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Под Пермью погиб руководитель управления гражданской защиты
Происшествия
Под Пермью погиб руководитель управления гражданской защиты
vk.com  /  Администрация Чайковского городского округа

Пермь, 15 ноября. Директор «Управления гражданской защиты» города Чайковский Прикамья Андрей Бубнов трагически погиб в ДТП. Около месяца назад скончалась его супруга, и он остался с двумя несовершеннолетними детьми.

По пока неподтвержденной информации, Бубнов ехал в Пермь через Осу. Был сильный гололед. Андрей не справился с управлением. Машина перевернулась. Погиб на месте.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ГИБДД Перми удалось задержать нарушителя благодаря опубликованному в соцсетях видео. Водитель, в свою очередь, пояснил, что нарушил правила из-за подсказок регистратора.

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