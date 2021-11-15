Под Пермью погиб руководитель управления гражданской защиты

Пермь, 15 ноября. Директор «Управления гражданской защиты» города Чайковский Прикамья Андрей Бубнов трагически погиб в ДТП. Около месяца назад скончалась его супруга, и он остался с двумя несовершеннолетними детьми.

По пока неподтвержденной информации, Бубнов ехал в Пермь через Осу. Был сильный гололед. Андрей не справился с управлением. Машина перевернулась. Погиб на месте.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ГИБДД Перми удалось задержать нарушителя благодаря опубликованному в соцсетях видео. Водитель, в свою очередь, пояснил, что нарушил правила из-за подсказок регистратора.