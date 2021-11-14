В Прикамье незаконно вырубили леса на 200 миллионов рублей

Пермь, 14 ноября. Ущерб лесному фонду Прикамья из-за незаконной рубки леса в 2021 году превысил 200 млн рублей. К уголовной ответственности привлечены 22 человек.

В региональном министерстве природных ресурсов ФАН рассказали, что на территории Пермского края совершено 262 незаконных рубки общим объемом 15,7 тыс. куб. м. Ущерб оценивается в 201,5 млн рублей. Возбуждено 174 уголовных дела.

К административной ответственности привлечено 37 человек. Общая сумма штрафов – 1,7 млн рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что по факту уклонения руководством коммерческой организации от уплаты налогов на сумму более 80 млн рублей возбуждено уголовное дело. Факт крупного мошенничества был выявлен в результате налоговой проверки.