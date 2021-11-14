В Перми водитель выехал на встречку, ориентируясь на подсказки навигатора

Пермь, 14 ноября. ГИБДД Прикамья удалось задержать нарушителя благодаря выложенном видео в пабликах и региональных СМИ. На записи видно, как водитель «Лада Гранта» нарушает требование дорожного знака «Въезд запрещен» и двигается по встречке по дороге с односторонним движением.

«В результате проверки нарушитель был установлен. Инспекторам мужчина признался, что этот путь показал навигатор. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении», — рассказали ФАН в ГИБДД Перми.

В ведомстве пояснили, что наказание за это нарушение составит 5000 рублей, а при первом же нарушении – лишение прав от четырех месяцев и до года при повторном.

В ГИБДД благодарят граждан за бдительность при выявлении и фиксации нарушений ПДД.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на трассе в Чусовском районе Прикамья перевернулась фура. Главными пострадавшими оказались восемь тысяч куриц, которых перевозил грузовик.