Пермячка забила ногами до смерти знакомого в заброшенном доме

Пермь, 12 ноября. Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимой 35-летней пермячки. Ее обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.

В региональном Следственном комитете ФАН пояснили, что ночью 16 июня 2021 года женщина выпивала со своим знакомым в одном из заброшенных домов Индустриального района.

«Она сама потом рассказала, что испытывала к собутыльнику личную неприязнь и была на него обижена. В итоге обвиняемая нанесла ему множественные удары ногами по голове. От полученных травм потерпевший скончался», — уточнили в СУ СКР по Пермскому краю.

Пермячку заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что еще одно убийство произошло в Индустриальном районе Перми. Мужчину подозревают в нанесении смертельных травм родной матери.