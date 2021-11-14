Уникальные детские стартапы и инновации представили в Пермском крае 

В Перми полсотни федеральных и региональных экспертов рассказали о трендах, нишах и инструментах для увеличения прибыли и развития своего дела во время традиционного форума «Дни пермского бизнеса 2021». Хедлайнерами мероприятия стали владелец дизайн-завода «Флакон» Николай Матушевский, руководитель подразделения продаж «Яндекс.Бизнес» Антон Голубятников, директор по корпоративным программам акселерации фонда «Сколково» Антон Пронин.

Инициатива «300 детских проектов к 300-летию Перми» от торгово-промышленной палаты даже несколько удивила своим размахом. Было представлено огромное количество стартапов юных инноваторов и изобретателей.

В топе «Яндекса»

Big Skill — агрегатор стажировок для начинающих специалистов, прежде всего студентов. Сами молодые предприниматели говорят, что в работе над проектом они ориентируются преимущественно на крупные компании.

«Многие люди сейчас меняют профессию в 30–40 лет, думаю, им тоже агрегатор может быть интересен, — рассказал ФАН автор Николай Ряпосов. — Мы провели 17 интервью с крупнейшими компаниями, поскольку ориентированы на них. Это «Яндекс», Coca-Cola и другие. С некоторыми подписали письма о намерении сотрудничества с нашим проектом. А также ушли в топ-10 проектов по версии Сбера».

permtpp.ru / Пермская торгово-промышленная палата

«С какими-то компаниями мы общаемся на «ты». Это меня удивило поначалу, но теперь я привык. С кем-то — на «вы». Очень быстро все происходит, и мы решаем вопросы буквально за считанные минуты. Где-то — более бюрократический путь, и процедура затягивается на недели», — поясняют молодые люди.

При этом разработчики — 16-летний Николай и 17-летний Денис — не забывают и об индивидуальном подходе к каждой крупной компании со своей корпоративной культурой.

При этом представители Big Skill говорят, что на первые письма, которые они рассылали в апреле, им никто не ответил. Попробовали еще раз и просто ждали. И в июне их наконец поддержал трекер «СберЛогистика».

«Он нам сказал — дерзайте, объяснил, что и как. Мы больше углубились в поиск. Нам ответила сначала Coca-Cola. Дальше пошла цепочка, стали приходить ответы на письма, которые мы рассылали еще в июне», — рассказывает Николай.

Ребята говорят, что продвижение агрегатора — это в первую очередь огромный опыт и возможность разговаривать с «гигантами» почти на равных. Что касается получения прибыли, то пока разработчики полностью увлечены творческой стороной проекта.

Химия по-пермски

А вот Варя Тулина уже давно задумывалась над тем, как зарабатывать деньги.

vk.com / Варя Тулина

«Я абсолютно случайно скооперировалась с педагогом по химии Натальей Романовной и предложила ей подумать над небольшим образовательным бизнесом. Мы посидели и в этот же день договорились, что ищем помещение для аренды. Назвали все это MOLLY, поскольку в химии все измеряется в молях. Так появился один из первых в Перми клубов юных химиков», — поясняет в беседе с корреспондентом ФАН Варя Тулина.

Правда, девушка поняла, что в ней есть предпринимательская жилка, не сразу. Хотела стать актрисой и восемь лет занималась в театральной студии, затем появилось желание быть полицейским-кинологом.

В команде — три человека. Основная задача — разбудить в детях интерес к предмету, показать, насколько это круто — изучать материал в игровой форме. Работа стартовала в апреле 2021 года.

«У нас есть различные программы. Стараемся и зарабатывать, в основном на мастер-классах. Есть своя целевая аудитория — начальная школа, средняя и старшие классы. Последних педагог готовит в этой же студии к поступлению. Есть различные профессиональные курсы, например по созданию духов. Девочкам очень интересно. Для парней — курс криминалистики. Понятно, что под курсами мы называем некий сжатый интенсив, во время которого дети пробуют себя, к примеру, в расследовании кого-то преступления. Всех очень затягивает. А с малышами мы с удовольствием исследуем вулканы», — говорит Варя.

Экология со скидкой

Влада Хорошева, ученица пермской школы №10, вместе с друзьями создала приложение, которое привлечет горожан к участию в экологических мероприятиях.

permtpp.ru / Пермская торгово-промышленная палата

«Мы разрабатываем ресурс, где будут располагаться все мероприятия, где люди будут получать баллы за выполнение каких-либо заданий, они будут перерастать в рейтинг, и жители смогут получать привилегии от наших партнеров. Допустим, выполнили определенное количество заданий, рейтинг вырос, и вы получили скидку в кафе, развлекательном центре или магазине. Мы искренне уверены в том, что наш проект, когда мы найдем финансирование, воплотим его в жизнь и разрекламируем, принесет огромную пользу», — рассказала ФАН Влада.

Разработчики хотят распространять как можно больше информации о проблемах экологии в соцсетях, делать креативные блоки и видео, чтобы подростки больше вовлекались в эту тему.

«Мы обратились и получили отклик уже от пермской торгово-промышленной палаты, а также Высшей школы экономики. Думаю, в течение двух месяцев мы сможем реализовать задуманное, выйти с ним в массы. Дальше в планах — расширяться», — говорит Хорошева.

Создать кооперацию

Вице-президент пермской ТПП Елена Гилязова считает: Прикамье сегодня столкнулось с тем, что в регионе есть бизнес-команды, которые занимаются с детьми предпринимательским творчеством. Но каждый работает сам по себе, и теряется эффект синергии.

permtpp.ru / Пермская торгово-промышленная палата

«Ребятам интересно общение с такими же, как они. Нам не хватает среды, где встречаются дети-изобретатели и дети-предприниматели. Вот они придумали что-то, сделали образец, победили со своим продуктом на международном конкурсе, а что дальше? Это самый тяжелый вопрос. Я могу сказать жестче: если эти дети будут успешны, они не свяжут свою жизнь с Пермским краем, потому что мы не предоставили им как регион условия для роста. Нужно сделать так, чтобы инвестиции в этих детей были бы еще и инвестицией в территорию. Думаю, что родители, предприниматели не знают о тех проектах, которые делают ребята».

При этом директор Ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов отметил, что в Пермском крае разработаны уникальные, существенные меры поддержки для малого и среднего бизнеса. В Прикамье — самый дешевый патент на многие виды деятельности в ПФО. Кроме этого, на рассмотрение уже внесены уникальные для России налоговые инициативы.