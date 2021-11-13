Пермяк Мичков побил рекорд Александра Овечкина

Пермь, 13 ноября. Хоккеист из Перми Матвей Мичков стал самым молодым автором заброшенной шайбы за сборную России. Это произошло в сегодняшнем матче Кубка Карьяла против Швеции.

16-летний нападающий забил красивейший гол.

Первое появление Мичкова случилось в игре с финнами. Форвард СКА стал самым молодым дебютантом российской команды, выйдя на лед в возрасте 16 лет, 11 месяцев и 2 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Александру Овечкину — 17 лет, 11 месяцев и 15 дней.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что сборная России по хоккею потерпела поражение от национальной команды Финляндии в первой игре на Кубке Карьяла.