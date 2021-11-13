Красота, о которой забыли: пермяк организовал туры по заброшенным местам Прикамья

Пермь, 13 ноября. Прикамский путешественник Михаил Беляев запустил экскурсии по заброшенным деревням, церквям и храмам региона. В интервью ФАН он рассказал, что идея организовать такие туры у него возникла довольно давно. А заниматься этим самостоятельно молодой человек начал еще в 2014 году.

«Я следил внимательно за видео группы «Затерянная Парма». Ребята выбираются в подобные места в майские и ноябрьские праздники. Мне очень стало интересно. Плюс, в свое время я пересмотрел огромное количество различных роликов на историческую, географическую тематики о Пермском крае. В общем, подводил себя плавно», — вспоминает Беляев.

vk.com / Михаил Сергеевич

«Я ходил в пещеры, бывал часто на сплавах, бывал в горах, но именно заброшенная история, которая ушла, стала для меня главным на сегодня интересом. Это мало изучено, этим, честно, мало кто интересуется. Это расстраивает, но и очень сильно привлекает», — поясняет путешественник.

В итоге в 2016 году он самостоятельно начал возить людей по Прикамью и Уралу, в целом, и стал одним из организаторов пермского отделения группы «Ураловед». В путешествиях Михаил стал понимать, что в места, где он бывает с коллегами и туристами, ему хочется вернуться снова.

vk.com / Михаил Сергеевич

«Многих мест, в которых я побывал, уже просто напросто не существует. И вы их больше не увидите. Что-то само разрушилось, что-то разрушили, потому что не посчитали ценным. Но факт в том, что это уже нет и не будет. И мне искренне жаль, что мои земляки не увидят того, что видел я в свое время. И я хочу, чтобы они успели на это посмотреть, поскольку это такого стоит», — рассказал ФАН Михаил.

Что касается интереса к такому виду туризма у пермяков, то, по словам Беляева, пока он небольшой. Людям больше по душе полазать по горам или «сгонять» в Турцию или Египет. И именно это, в том числе, дало молодому человеку толчок к созданию собственного проекта.

vk.com / Михаил Сергеевич

«Я там был 2018–2019 годах. Но по последним снимкам, которые я видел, у церкви уже нет частично крыши, и обвалился главный вход. Конечно, очень жаль, что ее никак не перенесут, не сохранят. Поэтому хочется съездить, свозить кого-нибудь, успеть это сфотографировать, может быть, снять небольшой сюжет», — объясняет пермский путешественник.

Первая поездка состоится уже в воскресенье, 14 ноября, в деревню Монастырь Гайнского района. Беляев говорит, что при последнем посещении там находилось всего пара жилых домов. Но больше всего его поразила большая деревянная церковь в очень хорошем состоянии.

Михаил говорит, что для него в Пермском крае есть два церкви, которые всегда заставляют задумываться о масштабах традиций, истории, величия региона. Кроме Монастыря, это каменный храм в селе Таман Усольского района, куда Беляев также вскоре обязательно организует поход.

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