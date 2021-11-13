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Пермяк приклеил себя к двери и требовал у бывшей подруги вернуть кошку
Происшествия
Пермяк приклеил себя к двери и требовал у бывшей подруги вернуть кошку
Instagram  /  @chp_59

Пермь, 13 ноября. Полиция проверяет случай с жителем столицы Прикамья, который приклеил себя к квартире экс-сожительницы. Об инциденте сообщили местные СМИ в пятницу, 12 ноября. 

Таким образом, по словам самого мужчины, он хотел вернуть свои вещи, в том числе кошку, которую он сам подарил дочери женщины. Когда пермяк понял, что это бесполезно, достал суперклей, обмазал им руку и приклеился к двери.

При этом происходящее в течение трех часов транслировалось в социальных сетях. В итоге бывшая возлюбленная дважды вызывала полицию, а потом и врачей. 

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на трассе в Чусовском районе Прикамья перевернулась фура. Главными пострадавшими оказались восемь тысяч куриц, которых перевозил грузовик.

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