Пермяк приклеил себя к двери и требовал у бывшей подруги вернуть кошку

Пермь, 13 ноября. Полиция проверяет случай с жителем столицы Прикамья, который приклеил себя к квартире экс-сожительницы. Об инциденте сообщили местные СМИ в пятницу, 12 ноября.

Таким образом, по словам самого мужчины, он хотел вернуть свои вещи, в том числе кошку, которую он сам подарил дочери женщины. Когда пермяк понял, что это бесполезно, достал суперклей, обмазал им руку и приклеился к двери.

При этом происходящее в течение трех часов транслировалось в социальных сетях. В итоге бывшая возлюбленная дважды вызывала полицию, а потом и врачей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на трассе в Чусовском районе Прикамья перевернулась фура. Главными пострадавшими оказались восемь тысяч куриц, которых перевозил грузовик.