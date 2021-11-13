Место тусовки с пользой для города: в Перми набирает популярность «Лесной патруль»

Новый формат сотрудничества между городской администрацией, некоммерческой организацией и учебным заведением реализуется в столице Прикамья. Раньше многие из ребят, входящих в «Лесной патруль», были участниками доброхотских отрядов.

Школьники и учителя помогали, работая на территориях различных российских музеев. Свою деятельность педагоги и учащиеся пермской школы №9 им. А. С. Пушкина начали еще в 1993 году в селе Михайловском.

Сблизились в пандемию

Но в 2020 пандемийном году школьникам пришлось остаться в Пермском крае. По словам педагога МАОУ СОШ №9 Ольги Яковлевой, было не по себе, особенно после того, как 2019 год у ребят прошел на подъеме.

«Столько планов было, столько музеев и парков мы планировали объехать. Но не получилось. И мы пошли 22 июня на Воинское кладбище, взяли тазы, тряпки, привезли канистры с водой. Там помыли, прибрали. Потом пришли в Сад соловьев. И нас стали замечать и стали обращаться из разных абсолютно сфер. Обращались, например, из храма, чтобы окна помыть, из библиотек, чтобы попереписывать книги. Мы сами ездили в Чердынь, на Утиное болото, собирали мусор и т. д. И именно в рамках ужаса этой пандемии мы сблизились», — рассказала ФАН Ольга Васильевна.

В итоге с мая по октябрь в рамках проекта пермские школьники собрали 286 мешков мусора и высадили более тысячи деревьев. «Лесной патруль» фонда защиты дикой природы «Следы человека в живой природе» стал одним из победителей XXIII городского конкурса социально значимых проектов «Город — это мы».

vk.com / Следы человека в живой природе

Для любого возраста

Организаторы пояснили ФАН, что это был новый формат сотрудничества между администрацией Перми, НКО и образовательными учреждениями. Задачей стояло создание системы неформального патронажа учебного заведения над отдельными природными территориями города.

Пока таких мест четыре: ООПТ «Черняевский лес», охраняемый ландшафт «Андроновский лес», ООПТ «Утиное болото» и ООПТ «Сосновый бор».

«После первого года работы молодежного движения “Следы человека” мы поняли, что нужно систематизировать работу, и предложили патронаж учебных заведений над определенными ООПТ. За первый год работы в полях у нас уже имелись связи со школами. Мы предложили от себя полную организацию, а от них требовалось подтвердить согласие и организовать учеников. Так мы закрепились за ООПТ города», — рассказала ФАН координатор проекта Марина Ефремова.

vk.com / Следы человека в живой природе

«От проекта мне нужны хорошие эмоции. Это волонтерский труд, за него не предусмотрены деньги, какие-либо выплаты. Доказывать тут тоже ничего не надо. Это дело для себя, для своей души. Семья поддерживает меня. Родители и младшая сестра тоже иногда участвуют в акциях. Так, в октябре с отрядом младших классов мы с родными сажали в Черняевском лесу дубочки и краснокнижные растения», — поясняет ФАН ученик МАОУ СОШ №9 Федор Петров.

Кроме школ, есть и свободные волонтеры. Это пока небольшая группа людей, которая присоединяется по мере возможности. В сам патруль входят люди абсолютно разного возраста, от школьницы 12 лет до мамы с двумя детьми.

Координаторы рассказывают, что обычно сами идут к лесничему, отвечающему за территорию, и определяют, какие работы нужны. Материалы для уборки часто предоставляет работник леса, или ребята приносят их после Чистых игр.

Полезная тусовка

Старшеклассник Алексей Зенков узнал про проект от своей классной руководительницы, которая пригласила его с друзьями высадить деревья в одной из точек Черняевского леса.

«Деятельность была для меня на тот момент не новой, но в таких условиях и в такой компании я еще не работал, так что желание оставить свой след было запредельным. Чтобы что-то сделать, нужно пройти через определенные препятствия. Это проявляется уже на этапе того, чтобы встать с дивана и пойти делать уроки, не говоря уже о том, чтобы высадить деревья в дождь и снег. Я хочу жить в светлом и чистом мире. От действий каждого из нас это зависит», — сказал в беседе с корреспондентом ФАН Алексей Зенков.

vk.com / Следы человека в живой природе

«Я испытываю такое счастье, такую радость, когда я вижу горящие глаза детей и их родителей, которые тоже заряжены. Ребята по четыре раза в течение лета приезжают в лес и ухаживают за своими посадками, очищают от сорняков, поливают. Это нормальное человеческое общение, интересы. Вот мы ездили в Каменный город, хорошо погуляли, посмотрели — дети сами схватили мешок, перчатки. И представляете: идет ученик 9 класса, тащит за собой огромный мешок с мусором и говорит, ну как так можно», — вспоминает Ольга Яковлева.

Молодой человек вспоминает, что однажды в ноябре они садили сосны в районе Верхнекурьинского кладбища. Было уже холодно, поэтому ребята придумали устроить соревнование, кто посадит сосен больше на время. В итоге высадили более 150 деревьев.

Марина Ефремова уверена, что «Лесной патруль» — доказательство того, что нашим подросткам не все равно на экологию и окружающий мир в целом. Для них это места в том числе тусовок, где можно проводить время с пользой, поэтому даже в период каникул не было ни одного пропуска.

Участниками «Лесного патруля» уже стало 480 человек, которые собрали 286 мешков мусора и высадили 1090 деревьев. Сегодня фонд «Следы человека в живой природе» готовит новый школьный проект на зимнее время.