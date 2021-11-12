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ФСБ задержала студента, планировавшего массовый расстрел преподавателей в Перми

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 12:59
Происшествия
ФСБ задержала студента, планировавшего массовый расстрел преподавателей в Перми
РУФСБ России по Архангельской области

Пермь, 12 ноября. ФСБ задержала студента одного из колледжей в Перми. Он планировал устроить нападение на учителей. У него изъяли телефон и изучают переписки.

Молодой человек, который закончил девятый класс весной этого года и поступил в колледж, предложил приятелю расстрелять учителей. В переписке сказано, что в его планах убить всех преподавателей, кроме куратора, потому что «она добрый человек».

Учащийся не оценил коварные планы друга и показал переписку своей девушке, а та обратилась в правоохранительные органы. Сотрудники полиции и ФСБ тут же пришли в колледж и задержали подозреваемого. В настоящее время он находится в статусе свидетеля. Его допросили и отпустили. Расследование продолжается. Силовики изучают переписку студента.

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фсб расстрел студент
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