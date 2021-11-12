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Пермские спасатели помогли тысячам кур, которые пострадали во время ДТП
Происшествия
Пермские спасатели помогли тысячам кур, которые пострадали во время ДТП
59.mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС по Пермскому краю

Пермь, 12 ноября. На трассе в Чусовском районе Прикамья перевернулась фура. Главными пострадавшими оказались восемь тысяч куриц, которых перевозил грузовик.

В краевом МЧС ФАН рассказали, что ДТП произошло на автодороге Кунгур — Соликамск. К спасателям обратился директор Нижневартовской птицефабрики. Он объяснил ситуацию и попросил помочь перенести кур в другую фуру, чтобы спасти от гибели.

В итоге в спасательной операции участвовали сотрудники двух пожарно-спасательных частей и Чусовского поисково-спасательного отряда. Машину разгружали весь день. Затем другой грузовик спокойно отправился в Нижневартовск.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что жители деревни Михайловка в Пермском крае обнаружили на веранде своего частного дома дикую енотовидную собаку, которая спала в кроличьей клетке.

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