В Пермском крае енотовидная собака уснула в кроличьей клетке во дворе частного дома

Пермь, 11 ноября. Жители деревни Михайловка в Пермском крае обнаружили на веранде своего частного дома дикую енотовидную собаку, которая спала в кроличьей клетке.

Зверь съел остатки корма, который был внутри, однако выйти не смог, поскольку дверца захлопнулась. Об этом сообщили в региональном минприроды.

«В итоге енотовидная собака уснула. Спящей ее и нашли хозяева дома», — добавили в ведомстве.

Местные жители вызвали специалистов природоохраны. Вместе с владельцами дома охотинспектор по Добрянскому городскому округу Александр Мальцев вывез животное в лес и выпустил на волю.

Енотовидная собака отбежала от людей на несколько метров и вскарабкалась на дерево, словно медвежонок. Видеоролик появился в социальных сетях.

«Вот такой у нас красавец. Надеемся, что с ним все будет хорошо», — отметил автор ролика.

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