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Житель Прикамья избил и похитил мужчину, чтобы тот извинился перед его матерью
Происшествия
Житель Прикамья избил и похитил мужчину, чтобы тот извинился перед его матерью
pixabay.com/PD  / 

Пермь, 11 ноября. В Кунгуре Прикамья двум местным жителям предъявлены обвинения в похищении человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Одного из них будут судить также за вовлечение несовершеннолетнего в тяжкое преступление и половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

В региональном Следственном комитете ФАН рассказали, что 25 марта 2021 года пьяные молодые люди 20 и 17 лет встретили на улице 38-летнего местного жителя, который ранее нецензурно высказался в адрес матери старшего обвиняемого.

«Молодые люди избили мужчину, запихнули в багажник и похитили для того, чтобы тот извинился перед мамой 20-летнего парня. Потерпевший пробыл в автомобиле около двух часов и был освобожден своими родственниками. Затем его доставили в больницу», — уточнили в СУ СКР по Пермскому краю.

Кроме этого, следователи выяснили, что 20-летний обвиняемый зимой 2021 года вступил в связь со своей знакомой, не достигшей 16-летнего возраста. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что обвиняемому в смерти пермской туристки предъявили новые обвинения. Ранее житель Свердловской области признался в убийстве девушки.

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