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Убийце пермской туристки предъявили новые обвинения
Происшествия
Убийце пермской туристки предъявили новые обвинения
vk.com  /  Анастасия Пыхтеева

Пермь, 11 ноября. Обвиняемому в смерти пермской туристки Анастасии Пыхтеевой предъявили новые обвинения. Ранее житель Свердловской области Алексей Еремеев признался в убийстве девушки.

Следователи выяснили, что перед смертью пермячка подверглась изнасилованию с особой жестокостью. При этом само убийство совершено с корыстными мотивами. Так Еремееву и его подельнице Ольге Васевой вменяют кражу и разбой.

Сам Еремеев уже дважды отбывал по восемь лет за разбой, изнасилование, хранение оружия. Он также проходил, как обвиняемый за изнасилование несовершеннолетнего, и должен был находиться под домашним арестом, но сбежал. Теперь мужчине вменяют и побег из-под домашнего ареста.

Нижнесергинский районный суд уже приговорил мужчину к девяти годам за изнасилование ребенка. Скоро Свердловский областной суд начнет рассматривать остальные дела. Еремеев арестован до 2 декабря 2021 года.

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