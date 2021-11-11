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После публикаций в СМИ в ПНИПУ отменили приказ об отчислении непривитых студентов
Общество
После публикаций в СМИ в ПНИПУ отменили приказ об отчислении непривитых студентов
vk.com  /  Анна Микова

Четверг, 11 ноября. В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) убрали несколько важных пунктов приказа ректора. В среду, 10 ноября, был издан документ об обязательной вакцинации сотрудников и студентов вуза

В университете ФАН пояснили, что столь кардинальные решения были приняты в связи с сохраняющейся высокой угрозой распространения коронавируса. На данный момент 94% профессорско-преподавательского состава уже иммунизированы от COVID-19.

«Учитывая общественный резонанс, мною было принято решение исключить из приказа эти формулировки. Наши студенты ответственно подходят к этому вопросу и на сегодняшний день в политехе процент вакцинированных выше среднего по вузам РФ и Пермского края. Я уверен, что мы справимся с задачей обеспечения коллективного иммунитета», — прокомментировал ситуацию и. о. ректора ПНИПУ Анатолий Ташкинов.

В университете подчеркнули, что решение об обязательной вакцинации сотрудников и обучающихся старше 18 лет было принято в соответствии с постановлением главного санитарного врача по Прикамью Виталия Костарева. Постановление №206 предусматривает обеспечение проведения профилактических прививок по эпидемическим показаниям против COVID-19 определенным категориям граждан. По постановлению №402 к ним относятся также обучающиеся в вузах.

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пермь студенты вакцинация ректор преподаватели политехнический университет
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