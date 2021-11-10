Пермские «дорожники» нанесли ущерб бюджету РФ на 80 млн рублей  

Пермь, 10 ноября. По факту уклонения руководством коммерческой организации от уплаты налогов на сумму более 80 млн рублей СУ СКР Прикамья возбуждено уголовное дело. Факт крупного мошенничества был выявлен в результате налоговой проверки.

В Следственном комитете Пермского края ФАН пояснили, что ООО осуществляло свою деятельность в сфере строительства и ремонта региональных дорог. В период с января 2016 по март 2018 года руководители фирмы подделывали бухгалтерские документы и проводили фиктивные сделки.

«Фирмы-однодневки якобы поставляли товары и оказывали услуги. Также были занижены суммы страховых взносов. Таким образом ООО уклонилось от уплаты налогов и сборов, в том числе НДС, налога на прибыль и страховых взносов. Бюджетной системе Российской Федерации причинен ущерб в размере более 80 млн рублей», — уточнили в СКР.

В настоящее время устанавливаются все причастные лица, подлежащие привлечению к уголовной ответственности. В Следственном комитете подчеркнули, что будут предприняты исчерпывающие меры для возмещения причиненного ущерба.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что УФАС Прикамья завело дело в отношении ГБУЗ «Клиническое патологоанатомическое бюро» и ИП. Предприниматель оказывал в здании учреждения платные услуги по предпохоронной подготовке.