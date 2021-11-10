Ученые нашли новые ходы в Кунгурской ледяной пещере

Пермь, 10 ноября. Сотрудники филиала горного института УРО РАН доказали, что Кунгурская ледяная пещера оказалась почти на 2,5 км длиннее, чем по плану Дорофеева, составленному еще в 1965 году.

Командой ученых-спелеологов установлено, что общая протяженность всех ходов пещеры на данный момент составляет 8 км 153 м.

«Это научная сенсация! Поздравляем вас с вроде бы простым и понятным, но таким важным научным достижением», — написала Светлана К. в группе музея.

«Тоже хочется на индивидуальную экскурсию по всей пещере. Там особое место, просто хочется бродить и молчать», — пишет Анна К.

Кунгурская ледяная пещера является одной из самых популярных достопримечательностей России, седьмой в мире гипсовой пещерой по протяженности — 6500 м, из которых 2000 м оборудовано для посещений туристами.

Пещера содержит 48 гротов, 70 озер, 146 «органных труб». Ее возраст оценивается в 10-12 тысяч лет.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что пермские ученые и исследователи Высшей инженерной школы им. Георга Агриколы (Германия) разработали цифровую модель для прогнозирования расхода электричества.