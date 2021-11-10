В пермском политехе начнут отчислять не привитых студентов

Пермь, 10 ноября. Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) разместил приказ о том, что после 1 декабря студенты и сотрудники, не прошедшие вакцинацию, могут быть отчислены и уволены.

pstu.ru / Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет

В приказе сказано, что к 1 декабря не менее 80% студентов и преподавателей обязаны поставить прививку от коронавируса. В случае неисполнения работники будут отстранены, а студенты подвергнуты дисциплинарному взысканию вплоть до отчисления.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что экологи ПНИПУ разработали технологию, которая поможет очищать почву и воду от нефти и ее продуктов. Биосорбент создается на основе отходов целлюлозно-бумажного производства.