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Пермский фан-клуб Сергея Лазарева поддержал детей-сирот
Общество
Пермский фан-клуб Сергея Лазарева поддержал детей-сирот
vk.com  /  фонд Дедморозим

Пермь, 10 ноября. Фан-клуб Сергея Лазарева передал средства гигиены для сирот, которые проходят лечение в стационарах столицы Прикамья. Все дети являются подопечными Службы заботы фонда «Дедморозим».

Участники фан-клуба певца пояснили, что увидели пост о том, что требуется помощь, собрали деньги и купили предметы гигиены и питание: памперсы, салфетки, шампуни, кремы, каши, смеси и многое другое.

«Участие в благотворительности — основная задача нашего клуба. Пусть малыши поскорее поправляются и обретут любящих родителей», — рассказали члены фан-клуба Лазарева.

В «Дедморозим» напомнили, что до 15 ноября любой может передать подгузники, влажные салфетки, детские кремы, шампуни, туалетную бумагу и другие средства гигиены в любой филиал МФЦ Пермского края.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что инвалиду из Перми, потерявшему из-за COVID своих родных, нашли 25 возможных опекунов.

 

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пермь лазарев помощь сироты благотворительный фонд дедморозим
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