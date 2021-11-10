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Московский ресторатор Левицкий подал в суд на пермскую доставку
Общество
Московский ресторатор Левицкий подал в суд на пермскую доставку
instagram.com  /  rus_susi

Пермь, 10 ноября. Известный столичный ресторатор Дмитрий Левицкий заявил, что пермская доставка «Русалочка любит суши» украла его товарный знак. Теперь он подает в суд на заведение.

Доставка начала работать весной 2020 года и уже функционирует в Тюмени, Нижнем Новгороде и Ижевске. В интервью «РБК» основатель заведения Илья Отавин вспоминает, что Левицкий хотел «нас нахлобучить».

«Он достаточно грубо общался, для меня это было открытием. Если бы действительно мы у него что-то своровали в плане ноу-хау дизайна и еще что-то, но то, что мы у него якобы своровали, это название русалочка или русалка, – заявил Отавин. – К другим российским заведениям, которые используют эти слова, у ресторатора почему-то нет претензий. С таким подходом можно потребовать компенсации и с Александра Сергеевича Пушкина».

Левицкий ссылается на то, что в 2020 году «Хурма групп», куда входит столичная «Русалочка Суши», стала официальным правообладателем товарного знака «русалочка» в России, во всех категориях, связанных с общественным питанием. И получила исключительное право от Walt Disney Company.

Илья Отавин рассказал, что уже сделан ребрендинг, заказан полностью новый брендбук и регистрируются собственный товарный знак. Но, по словам предпринимателя, таких изменений московскому коллеге мало.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в локдаун в Прикамье отрицательную динамику по вакансиям показало 13 профобластей. Сильнее всего сократился спрос на персонал в сферах «Спортивные клубы», «Фитнес», «Салоны красоты».

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