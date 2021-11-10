Пермячка регулярно помогала кошкам и собакам, забыв о собственных детях

Пермь, 10 ноября. В приюте для бездомных животных столицы Прикамья нашли злостную неплательщицу алиментов. Женщина с удовольствием помогала кошкам и собакам, «напрочь забыв о собственных детях», рассказали ФАН в ФССП по Пермскому краю.



В ведомстве пояснили, что мать по решению суда обязана была выплачивать деньги на содержание двух маленьких детей. В результате накопленный долг вырос до 600 тысяч рублей.

«Судебные приставы неоднократно выходили по месту жительства должницы, но дома застать ее не удавалось. Тогда неплательщицу объявили в исполнительный розыск», — пояснили в ФССП.

Нашли женщину случайно. Пристав изучал информацию, в том числе социальные сети, и наткнулся на фотографии, размещенные на странице приюта, где среди волонтеров увидел разыскиваемую мать.

В итоге ее доставили в отделение судебных приставов. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела за «неуплату средств на содержание детей».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что пропавших два дня назад школьников из Верещагино нашли в Перми. Оба мальчика живи.