Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 ноября 09:18
09:17
Общество
Диетолог Лавски посоветовала есть рыбу и шпинат для быстрого выздоровления от коронавируса
09:15
Общество
Нутрициолог Муравская назвала икру улучшающим мужское здоровье продуктом
09:14
Общество
Петербуржцы могут встретить Новый год без снега
09:11
Экономика
Торги Мосбиржи открылись ростом курса евро
08:55
Общество
Центр Гамалеи намерен создать универсальную вакцину от ротавируса и гриппа
08:52
Общество
Пермячка регулярно помогала кошкам и собакам, забыв о собственных детях
08:49
Политика
Николай Патрушев указал на активизацию международных встреч по Афганистану
08:47
Политика
Польша планирует призвать Евросовет к усилению санкций в отношении Белоруссии
08:37
Происшествия
Жертвами стрельбы в Южной Дакоте стали два американца
08:36
Происшествия
Сотрудники МЧС спасли человека из задымленной в результате пожара квартиры в Екатеринбурге
Все новости

Пермячка регулярно помогала кошкам и собакам, забыв о собственных детях
Общество
Пермячка регулярно помогала кошкам и собакам, забыв о собственных детях
Федеральное агентство новостей  /  Вита Алексеева

Пермь, 10 ноября. В приюте для бездомных животных столицы Прикамья нашли злостную неплательщицу алиментов. Женщина с удовольствием помогала кошкам и собакам, «напрочь забыв о собственных детях», рассказали ФАН в ФССП по Пермскому краю.

В ведомстве пояснили, что мать по решению суда обязана была выплачивать деньги на содержание двух маленьких детей. В результате накопленный долг вырос до 600 тысяч рублей.

«Судебные приставы неоднократно выходили по месту жительства должницы, но дома застать ее не удавалось. Тогда неплательщицу объявили в исполнительный розыск», — пояснили в ФССП.

Нашли женщину случайно. Пристав изучал информацию, в том числе социальные сети, и наткнулся на фотографии, размещенные на странице приюта, где среди волонтеров увидел разыскиваемую мать.

В итоге ее доставили в отделение судебных приставов. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела за «неуплату средств на содержание детей».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что пропавших два дня назад школьников из Верещагино нашли в Перми. Оба мальчика живи.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Пермячка регулярно помогала кошкам и собакам, забыв о собственных детях
дети пермь уголовное дело алименты волонтеры бездомные животные
Комментировать