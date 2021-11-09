Житель Прикамья задушил знакомого при свидетелях и продолжил распивать спиртное

Пермь, 9 ноября. В Губахе Прикамья возбуждено и расследуется уголовное дело по факту жестокого убийства. Трагический инцидент произошел в помещении бывшей бойлерной.

В СУ СКР по Пермскому краю ФАН рассказали, что 5 ноября компания знакомых собралась в подвале, чтобы выпить. Один из них, ранее судимый за убийство, потерял свой мобильник. При этом он заподозрил в хищении 43-летнего мужчину.

«В итоге он избил потерпевшего, затем задушил его. А после продолжил распивать спиртное. Находившиеся в помещении свидетели убийства сообщили о случившемся в полицию. Злоумышленник был задержан на месте преступления», — пояснили в региональном Следственном комитете.

Мужчину заключили под стражу. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что рабочий погиб в результате несчастного случая в Прикамье. Смертельный инцидент зарегистрирован на ООО «Торговый дом Урал ИНВЕСТ».