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Названы даты проведения спецпроекта Дягилевского фестиваля в Перми
Общество
Названы даты проведения спецпроекта Дягилевского фестиваля в Перми
permopera.ru  /  Пермский театр оперы и балета

Пермь, 9 ноября. Спецпроект международного Дягилевского фестиваля — «Дягилев+» — пройдет в Перми с 23 по 25 декабря. Программа составлена художественным руководителем — Теодором Курентзисом.

Она включает в себя: симфонический и камерные концерты, мастер-классы и традиционную Diaghilev+ party с альтернативной музыкой.

«События «Дягилев+» пройдут на нескольких городских площадках. Подробная программа будет опубликована до конца ноября», — рассказали ФАН в пресс-службе Пермского театра оперы и балета.

Там же напомнили, что впервые спецпроект Дягилевского фестиваля состоялся в ноябре 2020 года. Он был задуман как спутник основного фестиваля и является послесловием к основной программе.

Все мероприятия «Дягилев+» будут проводиться с соблюдением противоэпидемических мер.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в начале ноября умерла ведущая солистка пермского балета Анна Терентьева. Молодая девушка скончалась скоропостижно и не от коронавируса.

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пермь фестиваль театр оперы и балета дягилевские сезоны курентзис
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