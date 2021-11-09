Названы даты проведения спецпроекта Дягилевского фестиваля в Перми

Пермь, 9 ноября. Спецпроект международного Дягилевского фестиваля — «Дягилев+» — пройдет в Перми с 23 по 25 декабря. Программа составлена художественным руководителем — Теодором Курентзисом.

Она включает в себя: симфонический и камерные концерты, мастер-классы и традиционную Diaghilev+ party с альтернативной музыкой.

«События «Дягилев+» пройдут на нескольких городских площадках. Подробная программа будет опубликована до конца ноября», — рассказали ФАН в пресс-службе Пермского театра оперы и балета.

Там же напомнили, что впервые спецпроект Дягилевского фестиваля состоялся в ноябре 2020 года. Он был задуман как спутник основного фестиваля и является послесловием к основной программе.

Все мероприятия «Дягилев+» будут проводиться с соблюдением противоэпидемических мер.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в начале ноября умерла ведущая солистка пермского балета Анна Терентьева. Молодая девушка скончалась скоропостижно и не от коронавируса.