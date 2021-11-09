В Прикамье на металлургическом предприятии слесарю зажало голову прессом

Пермь, 9 ноября. Рабочий погиб в результате несчастного случая в Прикамье. Смертельный инцидент зарегистрирован на ООО «Торговый дом Урал ИНВЕСТ».

Как пояснили ФАН в Государственной инспекции труда Пермского края, несчастный случай произошел со слесарем-наладчиком 5 ноября. Мужчина выполнял работы по наладке выдувной машины.

«Ему зажало голову в движущихся частях пресс-форм. В результате работник получил травмы несовместимые с жизнью», — уточнили в ведомстве.

Инспекцией инициирована проверка. По результатам расследования будут приняты меры административного характера, а материалы направят в следственные органы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что с начала отопительного сезона в Прикамье учащаются несчастные случаи при использовании бытового газа. Об этом рассказали в краевом министерстве территориальной безопасности.