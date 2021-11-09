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В Прикамье на металлургическом предприятии слесарю зажало голову прессом
Происшествия
В Прикамье на металлургическом предприятии слесарю зажало голову прессом
pixabay.com  /  Michael Kauer

Пермь, 9 ноября. Рабочий погиб в результате несчастного случая в Прикамье. Смертельный инцидент зарегистрирован на ООО «Торговый дом Урал ИНВЕСТ».

Как пояснили ФАН в Государственной инспекции труда Пермского края, несчастный случай произошел со слесарем-наладчиком 5 ноября. Мужчина выполнял работы по наладке выдувной машины.

«Ему зажало голову в движущихся частях пресс-форм. В результате работник получил травмы несовместимые с жизнью», — уточнили в ведомстве. 

Инспекцией инициирована проверка. По результатам расследования будут приняты меры административного характера, а материалы направят в следственные органы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что с начала отопительного сезона в Прикамье учащаются несчастные случаи при использовании бытового газа. Об этом рассказали в краевом министерстве территориальной безопасности.

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расследование пермский край несчастный случай погиб человек инспекция по труду
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