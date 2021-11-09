Пермскому нацболу, приковавшему себя к зданию ФСИН, назначили 40 часов работ

Пермь, 9 ноября. Ленинский районный суд столицы Прикамья назначил Михаилу Е. 40 часов исправительных работ. Ранее, 7 ноября, двое пермяков были задержаны после того, как приковали себя наручниками к забору управления ФСИН.

В телеграм-канале местных нацболов утверждается, что молодого человека избили, затем возили в травмпункт, но на руки бумаг не дали. В итоге Михаила признали виновным в повторном нарушении правил проведения публичной акции.

Лидер пермских нацболов Кирилл Имашев рассказал местным СМИ, что решение суда планируется обжаловать, несмотря на минимальное наказание.

На второго протестующего был составлен протокол за нарушение порядка проведения публичного мероприятия, он был отпущен в тот же день.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что УФАС Прикамья завело дело в отношении ГБУЗ «Клиническое патологоанатомическое бюро» и ИП, который оказывал в здании учреждения платные услуги.