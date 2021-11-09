Пермских патологоанатомов и предпринимателей подозревают в сговоре

Пермь, 9 ноября. УФАС Прикамья завело дело в отношении ГБУЗ «Клиническое патологоанатомическое бюро» и ИП. Предприниматель оказывал в здании учреждения платные услуги по предпохоронной подготовке.

Бизнесмен арендует помещения у ГБУЗ, при этом использует в своей деятельности больше площадей, чем указано в договоре аренды, а часть сотрудников бюро работает на предпринимателя.

«Он использовал свое служебное положение для извлечения личной выгоды, — рассказали ФАН в Пермском УФАС России — Кроме этого, установлено, что сотрудники учреждения передают предпринимателю списки умерших, поступивших в патологоанатомические отделения. Но родственникам умерших, которые обращаются в бюро для получения справок, арендатор сразу предлагает платные услуги».

Пермское УФАС полагает, что между госучреждением и предпринимателем совершаются недопустимые с точки зрения антимонопольного законодательства согласованные действия.

«Не исключено, что у родственников умерших, находящихся в момент обращения в патологоанатомическое бюро в стрессовой ситуации, складывается ложное впечатление, что платные услуги оказывают сотрудники именно госучреждения. Обстоятельства, выявленные во время проверки, свидетельствуют о наличии в действиях краевого патологоанатомического бюро и предпринимателя признаков нарушения закона», — пояснил руководитель ведомства Александр Плаксин.

В отношении «Клинического патологоанатомического бюро» и ИП возбуждено дело по признакам нарушения статей 16 и 17.1 Закона о защите конкуренции.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что прокуратура проверяет информацию об исчезновении двух детей в Верещагинском районе Прикамья. В воскресенье, 7 ноября, мальчики ушли из дома, и с тех пор их местонахождение неизвестно.