Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 ноября 10:25
10:24
Общество
Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала осени
10:22
Происшествия
Водитель расстрелял оппонента после дорожного конфликта на юге Москвы
10:21
Происшествия
В Прикамье на металлургическом предприятии слесарю зажало голову прессом
10:21
Происшествия
Суд приговорил организатора терактов в Москве к 21 году колонии
10:18
Экономика
Несовершеннолетним россиянам могут начать переводить на счета средства от НДПИ
10:17
Происшествия
В Москве покончил с собой изучавший дело ЮКОСа адвокат Артур Воробьев
10:17
Происшествия
СК возбудил дело по факту гибели сотрудника СОБРа на юге Петербурга
10:16
Политика
Польский премьер Моравецкий призвал защитить государственную границу от беженцев
10:16
Политика
Le Figaro: Макрон сумел объединить Европу только благодаря пандемии
10:11
Общество
Билеты с QR-кодами могут появиться в транспорте Петербурга к весне 2022 года
Все новости

Пермских патологоанатомов и предпринимателей подозревают в сговоре
Общество
Пермских патологоанатомов и предпринимателей подозревают в сговоре
flickr.com  /  Alaska Carter

Пермь, 9 ноября. УФАС Прикамья завело дело в отношении ГБУЗ «Клиническое патологоанатомическое бюро» и ИП. Предприниматель оказывал в здании учреждения платные услуги по предпохоронной подготовке.  

Бизнесмен арендует помещения у ГБУЗ, при этом использует в своей деятельности больше площадей, чем указано в договоре аренды, а часть сотрудников бюро работает на предпринимателя.

«Он использовал свое служебное положение для извлечения личной выгоды, — рассказали ФАН в Пермском УФАС России — Кроме этого, установлено, что сотрудники учреждения передают предпринимателю списки умерших, поступивших в патологоанатомические отделения. Но родственникам умерших, которые обращаются в бюро для получения справок, арендатор сразу предлагает платные услуги». 

Пермское УФАС полагает, что между госучреждением и предпринимателем совершаются недопустимые с точки зрения антимонопольного законодательства согласованные действия.

«Не исключено, что у родственников умерших, находящихся в момент обращения в патологоанатомическое бюро в стрессовой ситуации, складывается ложное впечатление, что платные услуги оказывают сотрудники именно госучреждения. Обстоятельства, выявленные во время проверки, свидетельствуют о наличии в действиях краевого патологоанатомического бюро и предпринимателя признаков нарушения  закона», — пояснил руководитель ведомства Александр Плаксин.

В отношении «Клинического патологоанатомического бюро» и ИП возбуждено дело по признакам нарушения статей 16 и 17.1 Закона о защите конкуренции.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что прокуратура проверяет информацию об исчезновении двух детей в Верещагинском районе Прикамья. В воскресенье, 7 ноября, мальчики ушли из дома, и с тех пор их местонахождение неизвестно.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Пермских патологоанатомов и предпринимателей подозревают в сговоре
пермь уфас похоронное бюро предприниматели нарушение закона
Комментировать