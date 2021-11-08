Инвалиду, потерявшему из-за COVID своих родных, нашли 25 возможных опекунов

Пермь, 8 ноября. Недавно у Влада из Прикамья из-за коронавируса умерли папа и дедушка. Мужчины оставались единственными, кто заботился об инвалиде.

Молодой человек должен был отправиться в интернат. В итоге, благодаря репостам в соцсетях, публикациям в СМИ, его историю увидели более миллиона человек. А 25 высказали желание стать опекунами Влада.

«Команда проекта «Вернуть будущее» фонда Дедморозим собрала все контакты, связалась с потенциальными опекунами, обсудила их желание и возможности. Все они невероятные люди — живут от Перми до Питера, разных профессий — от фермера и пенсионера до сотрудника нефтяной корпорации. Некоторые имеют опыт опекунства и ухода за людьми с инвалидностью», — рассказали ФАН в благотворительном фонде.

Координаторы «Дедморозим» подготовили необходимую информацию для органов опеки. Кроме того, на организацию ухода за Владом до появления опекуна собрано более 120 тысяч рублей. С понедельника ему помогает няня службы заботы фонда и работает психолог.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Верещагинском районе Прикамья объявлены поиски двоих мальчиков. В воскресенье, 7 ноября, они ушли из дома, и с тех пор их местонахождение неизвестно.