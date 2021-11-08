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Насильника 11-летней девочки поместили в психушку в Пермском крае
Происшествия
Насильника 11-летней девочки поместили в психушку в Пермском крае
pixabay.com  /  Alexas_Fotos

Пермь, 8 ноября. В Нытве Прикамья завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего местного жителя, которого планируют отправить на лечение. Мужчину обвиняют в изнасиловании девочки.

В региональном Следственном комитете ФАН рассказали, что в марте 2021 года пьяный мужчина был у себя дома. Его сожительница находилась на работе. Он воспользовался беспомощным состоянием 11-летней падчерицы и изнасиловал ее.

«По результатам психолого-психиатрической судебной экспертизы установлено, что у мужчины имеется хроническое психическое расстройство, которое лишает его возможности осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими», — пояснили в СУ СКР по Пермскому краю.

Уголовное дело направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера. Мужчина помещен в психиатрическую больницу.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что двум жителям столицы Прикамья предъявили обвинение в разбое и краже щенка. В полицию обратилась 27-летняя местная жительница.

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