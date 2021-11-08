Прокуратура взяла на контроль исчезновение двух детей в Пермском крае

Пермь, 8 ноября. Прокуратура проверяет информацию об исчезновении двух детей в Верещагинском районе Прикамья. Мальчики 10 и 13 лет в воскресенье, 7 ноября, ушли из дома, и с тех пор их местонахождение неизвестно.

«В настоящее время правоохранительными органами проводятся розыскные мероприятия по установлению места нахождения детей. Прокуратура взяла на контроль ход проведения поисковых мероприятий», — сообщили ФАН в прокуратуре Пермского края.

О местонахождении детей просят сообщать по телефонам: 02, 102 — полиция, 112 — ЕДДС, +7(342)241-36-40 — БРНС г. Пермь, +7-958-244-12-84 — Юлия.