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Масштабные поиски двух детей объявлены в Пермском крае
Происшествия
Масштабные поиски двух детей объявлены в Пермском крае
pixabay.com  /  Diego Fabian Parra Pabon

Пермь, 8 ноября. В Верещагинском районе Прикамья объявлены поиски двоих мальчиков. В воскресенье, 7 ноября, они ушли из дома, и с тех пор их местонахождение неизвестно.

Масштабные поиски двух детей объявлены в Пермском крае
Pr Scr vk.com / Поисковый отряд
Никита Головнин — 10 лет: рост 145 см, среднего телосложения, волосы светлые, глаза серые, под правым глазом синяк. Был одет в красную шапку, серую куртку, светло-голубые джинсы, темную обувь.

Масштабные поиски двух детей объявлены в Пермском крае
Pr Scr vk.com / Поисковый отряд
Никон Стариков — 13 лет: рост 166 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза темного цвета. Был одет в серые куртку (парку) с капюшоном на меху и шапку, синие джинсы, темную обувь. С собой рюкзак темного цвета.

О местонахождении детей просят сообщать по телефонам: 02, 102 — полиция, 112 — ЕДДС, +7(342)241-36-40 — БРНС г. Пермь, +7-958-244-12-84 — Юлия.

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