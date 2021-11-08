Масштабные поиски двух детей объявлены в Пермском крае

Пермь, 8 ноября. В Верещагинском районе Прикамья объявлены поиски двоих мальчиков. В воскресенье, 7 ноября, они ушли из дома, и с тех пор их местонахождение неизвестно.

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Никита Головнин — 10 лет: рост 145 см, среднего телосложения, волосы светлые, глаза серые, под правым глазом синяк. Был одет в красную шапку, серую куртку, светло-голубые джинсы, темную обувь.

Pr Scr vk.com / Поисковый отряд

Никон Стариков — 13 лет: рост 166 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза темного цвета. Был одет в серые куртку (парку) с капюшоном на меху и шапку, синие джинсы, темную обувь. С собой рюкзак темного цвета.

О местонахождении детей просят сообщать по телефонам: 02, 102 — полиция, 112 — ЕДДС, +7(342)241-36-40 — БРНС г. Пермь, +7-958-244-12-84 — Юлия.