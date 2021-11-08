Победителями Кубка мира по подводному плаванию в Египте стали пять пермяков

Пермь, 8 ноября. Пять спортсменов Прикамья стали победителями Кубка Мира по подводному спорту. В соревнованиях, которые завершились в Египте, приняли участие 370 спортсменов из 16 стран.

В министерстве спорта Пермского края ФАН рассказали, что регион представляли 10 воспитанников спортшкол «БМ» и «Олимпия».

«Наши ребята выиграли шесть золотых медалей в личных зачетах, заняли первое место в эстафете и еще дважды становились призерами. В общей сложности пермяки девять раз поднимались на пьедестал почета», — уточнили в министерстве.

vk.com / Министерство физической культуры и спорта Пермского края

Артур Быков завоевал золото и бронзу, Ирина Гилева — золото и серебро, Алина Налбандян выиграла три золотые медали. Все они воспитанники спортивной школы БМ, тренеров Марии Пыжовой и Сергея Брезгина.

vk.com / Министерство физической культуры и спорта Пермского края

Софья Кудреватых победила на марафонской дистанции 3000 м. Девушка тренируется в СК Олимпия под руководством Светланы Пушкаревой.

Победителями в эстафетном плавании стали Артур Быков, Ирина Гилева, Софья Кудреватых и Тимофей Павловский (Олимпия).

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что россиянки заняли первые места в комбинированной эстафете на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Соревнования прошли в Казани.