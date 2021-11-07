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Автоинспекторы в Прикамье помогли попавшим в ДТП на трассе пожилым супругам
Общество
Автоинспекторы в Прикамье помогли попавшим в ДТП на трассе пожилым супругам
inforeactor.ru  /  Карпова Екатерина

Пермь, 7 ноября. Сотрудникам ДПС ГИБДД ОМВД России поступило сообщение об аварии в нескольких километрах от поселка Карагай. Местные жители вылетели на легковушке в кювет. Попавшим в беду россиянам помогли два автоинспектора.

Прибывшие на место инцидента правоохранители увидели стоящих на трассе пожилых супругов с внуком. В этот день на улице выпал снег, и температура опустилась чуть ниже нуля. Сначала полицейские усадили семью в служебный автомобиль, где они могли согреться, и выяснили, что произошло.

По словам водителя, он не справился с управлением, его автомобиль развернуло вокруг своей оси. После транспорт вылетел в кювет. Местные жители самостоятельно выбрались из легковушки, но вытолкать ее на дорогу им не удалось.

Вскоре приехал эвакуатор, который аккуратно вызволил машину. Пенсионеры с мальчиком поблагодарили автоинспекторов за помощь и продолжили свой путь в сторону Перми.

Не так давно стражи порядка спасли жизнь водителю, который умирал в собственной машине в Подмосковье. Сотрудники ДПС посадили мужчину в служебную машину и экстренно доставили его в больницу.

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