Сразу две выплаты получат многодетные семьи в Прикамье в ноябре

Пермь, 6 ноября. Глава Прикамья Дмитрий Махонин объяснил, когда многодетные семьи получат причитающиеся выплаты за октябрь.

Из-за технических вопросов срок перечисления был перенесен. Дмитрий Махонин в своем Instagram написал, что по данным министерства социального развития, на сегодняшний день средства поступили.

«По моему поручению перечисление денег на счета семей начнется уже в понедельник, 8 ноября. Средства за ноябрь поступят в срок — до 26 числа», — уточнил губернатор.

Таким образом многодетные семьи в ноябре получат сразу две выплаты.

Ранее минсоцразвития региона сообщало, что выплаты на третьего и последующих детей задерживают из-за отсутствия федерального финансирования.