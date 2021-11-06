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Православного мужчину похоронили за забором мусульманского кладбища в Прикамье
Общество
Православного мужчину похоронили за забором мусульманского кладбища в Прикамье
vk.com  /  Реальный Октябрьский. Пермский Край

Пермь, 6 ноября. Часть жителей деревни Малый Сарс в Прикамье возмущена случаем захоронения местного жителя за пределом кладбища. Причем причиной этому послужило вероисповедание умершего.

Мужчина родился в поселке, провел здесь свое детство. Потом уехал учиться и служить. Но вернулся в родные места и прожил еще 27 лет. Супруга, которая по словам авторов поста больна, хочет иметь возможность ухаживать за могилкой, поэтому просила захоронить мужа на единственном мусульманском кладбище.

Однако большая часть жителей оказалась против. В итоге ничего другого не осталось, как похоронить его за забором.

Необходимо отметить, что в соответствии с Федеральным законом «О погребении и похоронном деле», похоронить человека можно только в специально отведенных для этого местах. Местами погребения считаются кладбища, стены скорби, крематории, а также иные здания и сооружения, предназначенные для осуществления погребения умерших.

Места погребения могут выделяться:

  • по принадлежности — государственные, муниципальные;
  • по обычаям — общественные, вероисповедальные, воинские;
  • по историческому и культурному значению — историко-мемориальные.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что жители поселка Лямино под Чусовым уже несколько суток находятся без воды. Администрация организовала подвоз воды, но на всех ее не хватает.

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православие пермский край кладбище мусульмане захоронение
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