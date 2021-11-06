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Жители поселка в Прикамье проводят выходные и локдаун без воды
Общество
Жители поселка в Прикамье проводят выходные и локдаун без воды
vk.com  /  ТВОЙ ЧУСОВОЙ

Пермь, 6 ноября. Жители поселка Лямино под Чусовым уже несколько суток находятся без воды. В сообщениях в соцсетях люди пишут, что администрация организовала подвоз воды, но на всех, да еще и в праздники и выходные, ее не хватает.

«Паблик администрации Чусовского городского округа сделал всего два объявления за четыре дня. На вопросы в комментариях под постом они даже ответить толком не смогли и закрыли комментирование записи», — пишут жители в социальных сетях.

Жители поселка в Прикамье проводят выходные и локдаун без воды
vk.com / ТВОЙ ЧУСОВОЙ
На фото видно, что машину с водой люди ждут в очередях. При этом сначала ее привозят в многоквартирные дома, а частный сектор остается без воды.

В пятницу, 5 ноября сообщили, что водоснабжение восстановят к 20:00. Но в субботу, 6 ноября, ничего не поменялось.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что администрация Красновишерского городского округа Прикамья официально через соцсети обратилась к населению. Жителей просят помочь в перевозке пациентов из-за нехватки автомобилей.

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пермский край очереди поселок подвоз воды нет воды
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