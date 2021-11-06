«Нива» скатилась в речной канал в Прикамье, водитель погиб: появилось видео

Пермь, 6 ноября. На лодочной станции в городе Чайковский Прикамья водитель «Нивы» погиб, когда скатился в речной канал. Машину с помощью грузовика подняли только через два дня.

В комментариях к видео, опубликованному в соцсетях, люди пишут, что водитель был трезв, и это показала экспертиза. Однако ряд источников местных СМИ рассказали, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Погибшего из машины доставали спасатели, как и сам автомобиль из реки.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Прикамье школьники раздали письма водителям со своими пожеланиями. К примеру, в Кизеле профилактическое мероприятие провели совместно учащиеся третьего класса и сотрудники ГИБДД.