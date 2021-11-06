Молодые пермяки избили и связали девушку ради кражи денег и щенка

Пермь, 6 ноября. Двум жителям столицы Прикамья предъявили обвинение в разбое. Ранее в полицию обратилась 27-летняя местная жительница, которая сообщила о нападении.

В ходе проверки выяснилось, что 29-летний и 34-летний пермяки находились дома у потерпевшей и вместе выпивали. Затем один из них похитил сотовый телефон хозяйки.

«Девушка обнаружила пропажу и потребовала вернуть мобильник. Тогда злоумышленники связали ей руки и нанесли несколько ударов, в результате которых она потеряла сознание. Молодые люди обыскали квартиру, похитили деньги и щенка. Потом они ушли и оставили женщину в бессознательном состоянии», — рассказали ФАН в ГУ МВД по пермскому краю.

В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Перми вынесен приговор 30-летнему местному жителю. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.