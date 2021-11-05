Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 ноября 11:51
11:50
Общество
Фильм «Вечные» Хлои Чжао запретили в странах Ближнего Востока
11:46
Общество
Удар или тренировка: как бизнес в Прикамье справляется с локдауном
11:44
Политика
Глава МИД Австрии указал на необходимость возобновления отношений с Россией
11:40
Общество
Австрия снимет все ограничения на авиасообщение с Россией с 9 ноября
11:40
Общество
Портреты клиентов на кофейной и пивной пенке рисуют в римском баре
11:35
Общество
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве составил 64%
11:34
Общество
Правительство Москвы поддержит создателей анимации грантами до 3 млн рублей
11:34
Шоу-бизнес
Собчак 40 лет: топ скандалов с участием экс-ведущей «Дома-2» за 2021 год
11:34
Происшествия
Гражданин Белоруссии подозревается в домогательствах к десятилетней девочке в Петербурге
11:33
Весь мир
Инфляция в Турции продолжает расти на фоне изменений ключевой ставки
Все новости

Администрация округа в Прикамье официально обратилась к жителям за помощью
Общество
Администрация округа в Прикамье официально обратилась к жителям за помощью
воркута.рф  / 

Пермь, 5 ноября. Администрация Красновишерского городского округа Прикамья официально через соцсети обратилась к населению. Жителей просят помочь в перевозке пациентов из-за нехватки автомобилей.

«В связи с ростом вызовов, связанных с увеличением распространения новой коронавирусной инфекции, а также с сезонным ОРВИ и гриппом, транспорта и водителей для обслуживания вызовов в поликлинике не хватает. Пациенты ждут медиков. Нам нужна помощь», — говорится в обращении.

Жителей округа, которые хотят помочь, просят обратиться в поликлинику к старшей медсестре или заведующей по телефону: 3 03 89. Транспортные средства особенно нужны в понедельник, среду и пятницу с 9:30 до 13:00. 

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Перми ищут опекуна молодому человеку с инвалидностью, у которого с разницей в несколько дней от коронавируса умерли все близкие.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Администрация округа в Прикамье официально обратилась к жителям за помощью
пермский край медики транспорт жители коронавирус
Комментировать