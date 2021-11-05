Администрация округа в Прикамье официально обратилась к жителям за помощью

Пермь, 5 ноября. Администрация Красновишерского городского округа Прикамья официально через соцсети обратилась к населению. Жителей просят помочь в перевозке пациентов из-за нехватки автомобилей.

«В связи с ростом вызовов, связанных с увеличением распространения новой коронавирусной инфекции, а также с сезонным ОРВИ и гриппом, транспорта и водителей для обслуживания вызовов в поликлинике не хватает. Пациенты ждут медиков. Нам нужна помощь», — говорится в обращении.

Жителей округа, которые хотят помочь, просят обратиться в поликлинику к старшей медсестре или заведующей по телефону: 3 03 89. Транспортные средства особенно нужны в понедельник, среду и пятницу с 9:30 до 13:00.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Перми ищут опекуна молодому человеку с инвалидностью, у которого с разницей в несколько дней от коронавируса умерли все близкие.