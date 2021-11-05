Пермяк до смерти забил пожилого человека самодельными нунчаками

Пермь, 5 ноября. В столице Прикамья вынесен приговор 30-летнему местному жителю. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

В региональном Следственном комитете ФАН рассказали, что осужденный нигде не работал и ранее уже был судим. А в ночь на 17 декабря 2020 года между ним и 60-летним гражданином на улице произошел конфликт.

«В итоге случилась драка, в ходе которой пьяный виновный умышленно нанес пожилому человеку многочисленные удары предметом типа «нунчаку» и кулаками. От полученных травм потерпевший скончался», — уточнили в СУ СКР по Пермскому краю.

Суд отправил 30-летнего пермяка на 7,5 лет в исправительную колонию строгого режима.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Прикамье подросток пострадал от рук автомобилиста, на машину которого упала его бутылка с водой. Мужчина жестоко избил мальчика.