Удар или тренировка: как бизнес в Прикамье справляется с локдауном

С 1 по 7 ноября в Прикамье введен локдаун. На этот период приостановлена работа театров, ДК, кинотеатров, аттракционов, выставок, баров, клубов, спортивных объектов, библиотек. В заявлении регионального оперштаба говорится, что с 8 ноября будет продолжено использование QR-кодов для посещения общественных мест.

При этом предприниматели Прикамья смогут получить региональные кредиты по сниженным процентным ставкам. Льготные условия предполагают беззалоговые и залоговые займы сроком на два года с отсрочкой платежей в первые шесть месяцев.

Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с пермскими предпринимателями и узнал их отношение к введенным жестким ограничениям, а также попытался разобраться, насколько это ударит по их кошелькам.

Отрицательная динамика

В Пермском крае в начале локдауна отрицательную динамику по вакансиям показало 13 профессиональных областей, сообщает российская онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Сильнее всего в Прикамье сократился спрос на персонал в сферах «Спортивные клубы», «Фитнес», «Салоны красоты» — на 11%, на 7% — «Высший менеджмент» и «Строительство», на 6% — «Туризм, гостиницы, рестораны».

«Мы в период ограничений упущенную прибыль оцениваем в несколько сотен тысяч рублей. Сравнительно небольшая сумма, средний бизнес недополучит значительно больше. Но для моей кофейни и магазинчика эксклюзивных подарков эти две недели будут стоить как 70% месячной выручки», — объясняет ФАН предприниматель Василий Кучумов.

Невские Новости / Светлана Дремина

Пермские «цветочники» написали обращение к главе Прикамья, а также к городской думе, в котором сказано о колоссальных убытках из-за локдауна. Предприниматели попросили включить их отрасль в список исключений.

В письме говорится, что цветочная продукция является единственным скоропортящимся продуктом, входящим в сегмент непродовольственных товаров.

Бизнесмены напоминают, что закрытие их магазинов в 2020 году уже привело к огромным убыткам, а переориентироваться полностью на онлайн-продажи отрасль не может. В случае отказа предприниматели требуют произвести перерасчет налогов, возместить убытки по аренде и списанию скоропортящегося товара.

Красота требует жертв

Владелица одного из пермских крупных салонов красоты рассказала ФАН, что и до введения локдауна у нее было 60% привитых сотрудников.

«Другое дело, что сейчас уже цифра иная — 80%. Не все у меня готовы прививаться, и я эту позицию принимаю, несмотря на то что сама вакцинирована, — уточняет бизнес-леди. — Что касается клиентов, то мы не требуем QR-кодов. При этом люди сами звонят, спрашивают, мы отвечаем, что проверять не будем. После первых больших ограничений в начале пандемии мы только сейчас встали на ноги, вошли в арендные платежи, только стали оплачивать сформировавшиеся долги — и нас опять закрывают. Я не хочу терять то, что только вернула».

pixabay.com / Mariamichelle

Салон и без коронавируса никогда не принимал очевидно заболевших людей, да и сами клиенты «с соплями» не приходили, тем более сотрудники никогда не выходили на работу в таком состоянии, объясняет предприниматель.

Многие пермские салоны красоты, по словам собеседницы ФАН, начали закрываться еще летом 2021 года. Они элементарно не смогли прийти в себя от последствий прошлогодних ограничений. Собственники помещение продают. Мастера идут в любой салон на процент, на аренду, только бы не остаться совсем без работы.

«Неделю, две мы еще, конечно, продержимся. Но если дольше, то я готова закрыться и открывать бизнес не буду точно. Невозможно же ничего планировать. Сотрудники начинают уходить. Клиенты начинают искать, где можно получить услугу. И они найдут — на дому, у частных мастеров, за углом — и мы снова после локдауна начнем нарабатывать свою клиентскую базу. И когда люди сейчас звонят и спрашивают, примем мы их или нет, мы вынуждены говорить “да”», — объясняет владелица салона.

По ее словам, на сегодняшний момент не было ни одного человека, который бы отказался от предварительной записи из-за отсутствия QR-кода. При этом сами жители подходят весьма ответственно к этому вопросу и регулярно спрашивают о возможности посетить салон, более того, рассказывают о своем состоянии и если что — просят перенести запись.

Всегда будут недовольные

Владелец крупного рыбного магазина #forelperm Алексей Пушкарев рассказал ФАН, что пока к ним никаких дополнительных требований не предъявлялось и работа ведется в обычном режиме.

«Если такие требования введут, то мы легко перестроимся. У нас достаточно мощная служба доставки. Введут для наших покупателей QR-коды, мы сократим объем закупок именно в магазин и, соответственно, тем людям, которые к нам прийти не могут, привезем оперативно, можем даже день в день. Если мы будем говорить о полном закрытии, то тут нужно хотя бы дня за три нас предупредить, чтобы была возможность весь “скоропорт” реализовать», — говорит Алексей Пушкарев.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Кстати, как гражданин он считает, что такие ограничения нужно было вводить, и давно. А как предприниматель собственник #forelperm убежден, что всегда будут недовольные, те, кто вместо поиска выхода из ситуации начинает требовать и просить.

Василий Кучумов вспоминает, что сам был категорически за ужесточение требований, неоднократно через СМИ обращался в правительство и сейчас поддерживает губернатора. Наверное, один из немногих.

«Только мне непонятно, почему краевой Роспотребнадзор разрешил посещать торговые центры и иные места свободно, но лишь при покупке предъявлять QR-код? Смысл тогда в наших финансовых потерях, если ничего, по сути, не изменилось, — говорит Кучумов. — Мы не продаем ничего людям без маски, теперь без кодов, весь мой коллектив привит “Ковиваком” и “Спутником”. Мы терпим неудобства и ворчание наших дорогих клиентов. Хотелось бы здравого решения вопроса, а не как сейчас».

Отдохнем?

По словам представительницы пермского «Ретро-гаража» Анны Черепановой, музей закрыт с 1 по 7 ноября. Онлайн-формат не совсем подходит музею.

«Хотели бы проводить много публичных мероприятий, в том числе по президентскому гранту. Сейчас придется ждать и переносить мероприятия. Успели провести викторины от ГИБДД и МЧС. В онлайн такое не перенести, лучше вживую разговаривать с ребятами, рассказывать о ПДД, показывать, как вести себя, если произошло возгорание, как пользоваться огнетушителем. Чего-то нестандартного у нас пока нет. Мы все же за живые встречи и общение», — рассказала ФАН Черепанова.

Гид по Пермскому краю Андрей Чурин пояснил, что изменения в экскурсиях в регион, конечно, есть. Стали более популярными природные достопримечательности.

«По кафе — мы заверяем, что у всех есть QR-коды. Есть переносы групп. Недавно туристы из соседнего региона планировали побывать на одном из предприятий Перми, но оно в этот период принять не может. Пришлось переносить. Хотя поток “индивидуалов” в такие периоды всегда возрастает. Я в день принимаю по 2–3 предложения, — рассказал ФАН Андрей Чурин. — Билеты же невозвратные. Летят в основном лоукостерами. Поэтому находим выходы. К примеру, сегодня провел пешеходную экскурсию по Перми, поскольку музеи закрыты. Но все довольны остались».

Федеральное агентство новостей /

«Не было каких-то маркетинговых фишек, рекламных кампаний. По моим ощущениям, люди стали больше путешествовать. Возможно, одной из причин стало то, что мы все жили в страхе с марта 2020 года. Но не можем мы все время жить в таком состоянии. Люди понимают, что история с COVID длится уже не один год и вообще может стать нашей реальностью. Поэтому исходим из того, что есть, и уже в этих обстоятельствах действуем. Люди начинают путешествовать как раньше, только с рядом ограничений, таких как: ПЦР, анкеты здоровья, анкеты на Госуслугах и т. д.», — уверена Светлана.

Директор туристического агентства «Лагуна»говорит, что всплеска заявок на поездки за границу именно сейчас нет. Зато несвойственные для осени высокие продажи оказались в сентябре и октябре. Причем для создания повышенного спроса турфирмы ничего специально не делали.

По ее мнению, информация о том, что из-за рубежа россияне приезжают заболевшими, сильно преувеличена. Причем сами люди там относятся к коронавирусным мерам намного серьезнее.

«В той же Турции, в Стамбуле вы двух метров не пройдете без маски, или если она спущена с носа. К вам начнут подходить местные жители и делать замечания. Мы недавно вернулись из Шри-Ланки. Я пошла там на рынок за рыбой, забыла маску — ко мне чуть ли не каждый подошел и на это указал. Во всех отелях четко соблюдаются правила подачи еды “за стеклом”. Условия кардинально отличаются от наших», — рассказала ФАН Зорина.

Директор «Лагуны» вспоминает, что не так давно гуляла по улице Истикляль в Стамбуле — местный Арбат — и встретила огромное количество туристов со всей Европы, хотя еще год назад бульвар был почти пустой.

Система QR-кодов продолжит действовать в Прикамье и после 7 ноября. По информации оперштаба, коды и сертификаты о вакцинации нужно будет предъявлять в организациях по оказанию услуг и при посещении мест массового пребывания.

В Пермском крае не планируют продлевать режим локдауна. Об этом ФАН сообщило несколько источников. Кроме того, на этой неделе проводить оперштаб не собираются.