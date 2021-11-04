Участились несчастные случаи при использовании бытового газа в Пермском крае

Пермь, 4 ноября. С начала отопительного сезона в Прикамье учащаются несчастные случаи при использовании бытового газа. Об этом ФАН рассказали в краевом министерстве территориальной безопасности.

За девять месяцев 2021 года в регионе пострадали 29 человек. Один погиб. За весь 2020 год пострадали 27 граждан.

Для предотвращения несчастных случаев газовики рекомендуют своевременно менять оборудование. В случае отсутствия плановой и регулярной диагностики газовое оборудование должно быть отключено, предупреждают в министерстве.

«Специалисты газовой службы обязаны произвести приостановку подачи газа если отсутствует договор о техническом обслуживании, истек нормативный срок эксплуатации газового прибора и не проведено его техническое диагностирование, самовольно подключены газопроводы и газовое оборудование, отказано в допуске спецорганизации для проведения техобслуживания», — отмечают в министерстве территориальной безопасности Пермского края.

Несоблюдение правил грозит административной ответственностью.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что во время пожара в столице Прикамья погиб 12-летний ребенок.