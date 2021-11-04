Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 ноября 12:47
12:47
Политика
Публицист Носиков прокомментировал назначение Яроша советником главнокомандующего ВСУ
12:47
Армия
Силы и средства ВМФ РФ следят за действиями корабля ВМС США Mount Whitney в Черном море
12:46
Экономика
Жителям России напомнили о ряде бесплатных лекарств
12:46
Общество
Дочь актера Марка Уолберга хочет встретиться с дагестанским блогером Хасбиком
12:42
Происшествия
Двое взрослых и ребенок погибли при столкновении двух иномарок в Бурятии
12:41
Общество
Советская гимнастка Лидия Иванова прервала беременность ради Олимпиады 1960 года
12:41
Политика
Партия Порошенко устроила демарш во время выступления Зеленского в Раде
12:40
Политика
Группа по доработке поправок в Конституцию усилила полномочия Всебелорусского собрания
12:40
Происшествия
Упавшего с Литейного моста мужчину спасли в Петербурге
12:39
Происшествия
Злоумышленники заставили бухгалтера из подмосковной Балашихи взять кредиты на 12 млн рублей
Все новости

Участились несчастные случаи при использовании бытового газа в Пермском крае
Общество
Участились несчастные случаи при использовании бытового газа в Пермском крае
2qm.ru  /  Борис Гришин

Пермь, 4 ноября. С начала отопительного сезона в Прикамье учащаются несчастные случаи при использовании бытового газа. Об этом ФАН рассказали в краевом министерстве территориальной безопасности.

За девять месяцев 2021 года в регионе пострадали 29 человек. Один погиб. За весь 2020 год пострадали 27 граждан.

Для предотвращения несчастных случаев газовики рекомендуют своевременно менять оборудование. В случае отсутствия плановой и регулярной диагностики газовое оборудование должно быть отключено, предупреждают в министерстве.

«Специалисты газовой службы обязаны произвести приостановку подачи газа если отсутствует договор о техническом обслуживании, истек нормативный срок эксплуатации газового прибора и не проведено его техническое диагностирование, самовольно подключены газопроводы и газовое оборудование, отказано в допуске спецорганизации для проведения техобслуживания», — отмечают в министерстве территориальной безопасности Пермского края.

Несоблюдение правил грозит административной ответственностью.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что во время пожара в столице Прикамья погиб 12-летний ребенок.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Участились несчастные случаи при использовании бытового газа в Пермском крае
безопасность пермский край несчастный случай бытовой газ гибель людей
Комментировать